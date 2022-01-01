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Смеситель Grohe Euroeco 32732000
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Смесители для умывальника
    Смеситель Grohe Euroeco 32732000
    Арт. X169820215
    Смеситель Grohe Euroeco 32732000

      Смеситель Grohe Euroeco 32732000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820215

      Характеристики

      Производитель
      		Grohe
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		Германия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Одноручковый смеситель для смешивания воды, которое производится с помощью керамического картриджа. Благодаря этому регулировка температуры и напора воды осуществляется одновременно одной рукой.

        Преимущества

        • Монтаж на одно отверстие
        • Регулировка расхода воды
        • Аэратор
        • Система быстрого монтажа
        • Класс шума I по DIN 4109