Смеситель Grohe Euroeco 32732000

Преимущества

Монтаж на одно отверстие

Регулировка расхода воды

Аэратор

Система быстрого монтажа

Класс шума I по DIN 4109

Одноручковый смеситель для смешивания воды, которое производится с помощью керамического картриджа. Благодаря этому регулировка температуры и напора воды осуществляется одновременно одной рукой.