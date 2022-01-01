Смеситель Grohe Euroeco 32732000
Арт. X169820215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|Германия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Одноручковый смеситель для смешивания воды, которое производится с помощью керамического картриджа. Благодаря этому регулировка температуры и напора воды осуществляется одновременно одной рукой.
Преимущества
- Монтаж на одно отверстие
- Регулировка расхода воды
- Аэратор
- Система быстрого монтажа
- Класс шума I по DIN 4109