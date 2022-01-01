Смеситель Grohe Eurostyle 33591001
Арт. X169820201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|Таиланд
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Надежный низкошумный смеситель для ванны с душем от известного немецкого производителя сантехнического оборудования – компании Grohe.
Преимущества
- Отличается сверхтихой работой – класс шума I по DIN 4109 сопоставим с едва заметным шелестом, который производит падающая листва
- Душевой комплект оборудован встроенным клапаном, препятствующем обратному току воды – это нужно для того, чтобы лейка не всасывала грязную воду и не страдала от гидроударов и воздушных хлопков при отключении/включении воды
- Корпус изделия изготовлен из безопасной для здоровья пищевой латуни с надежным нетускнеющим хромовым покрытием