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Смеситель Grohe Eurostyle 33591001
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Смесители
    Смеситель Grohe Eurostyle 33591001
    Арт. X169820201
    Смеситель Grohe Eurostyle 33591001

      Смеситель Grohe Eurostyle 33591001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820201

      Характеристики

      Производитель
      		Grohe
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		Таиланд
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Надежный низкошумный смеситель для ванны с душем от известного немецкого производителя сантехнического оборудования – компании Grohe. 

        Преимущества

        • Отличается сверхтихой работой – класс шума I по DIN 4109 сопоставим с едва заметным шелестом, который производит падающая листва
        • Душевой комплект оборудован встроенным клапаном, препятствующем обратному току воды – это нужно для того, чтобы лейка не всасывала грязную воду и не страдала от гидроударов и воздушных хлопков при отключении/включении воды
        • Корпус изделия изготовлен из безопасной для здоровья пищевой латуни с надежным нетускнеющим хромовым покрытием