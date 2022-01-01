Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Iddis 19005B1 Praktic 613
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Iddis 19005B1 Praktic 613
    Арт. X169820106
    Смеситель Iddis 19005B1 Praktic 613

      Смеситель Iddis 19005B1 Praktic 613

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820106

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для умывальника IDDIS изготовлен из высококачественной первичной латуни, прочной, безопасной и стойкой к коррозии. Инновационные технологии литья и обработки  латуни, а также увеличенная толщина стенок смесителя обеспечивают его стойкость к перепадам давления и температур. Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия. Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума.