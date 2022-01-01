Смеситель Iddis 27004T2K Jeals

Смеситель для ванны IDDIS® изготовлен из высококачественной первичной латуни, прочной, безопасной и стойкой к коррозии. Инновационные технологии литья и обработки латуни, а также увеличенная толщина стенок смесителя обеспечивают его стойкость к перепадам давления и температур. Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия. Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума.