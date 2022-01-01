Смеситель Iddis 27014B1K Praktic
Арт. X169820110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для ванны, комплектный IDDIS Praktic 27014B1K - надежная и долговечная модель смесителя, имеющая два вентиля для настройки силы напора и температуры воды. Устройство оснащено удобным флажковым переключателем для перенаправления потока воды с излива на душ и обратно. Специальные изоляторы, встроенные в рукоятки смесителя, предотвращают риск их чрезмерного нагревания и защищают пользователя от ожогов. Керамические кран-буксы с углом поворота 180 градусов позволяют настраивать температуру и напор воды с высокой степенью точности. Встроенный пластиковый ограничитель потока Neoperl M22 оптимизирует расход воды (24 л/мин при давлении 3 бар) без потери комфорта при использовании.
Преимущества
- Материал IDDIS Praktic 27014B1K: высококачественная первичная латунь
- Корпус выполнен по инновационной технологии литья
- Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
- Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
- Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
- Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет
- Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
- Срок службы смесителя: 25 лет
- Сертификат соответствия: РСТ №0050234
- Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
- Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
- Материал шланга: нержавеющая сталь
- Стиль: традиционный
- Управление: двухзахватное
- Крепление: на стену
- Донный клапан: нет
- Диаметр лейки: 80 мм
- Излив: фиксированный
- Выдвижной излив: нет
- Дивертор: флажковый