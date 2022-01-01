Смеситель Iddis 27014B1K Praktic

Преимущества

Материал IDDIS Praktic 27014B1K: высококачественная первичная латунь

Корпус выполнен по инновационной технологии литья

Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур

Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия

Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума

Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет

Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет

Срок службы смесителя: 25 лет

Сертификат соответствия: РСТ №0050234

Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями

Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания

Материал шланга: нержавеющая сталь

Стиль: традиционный

Управление: двухзахватное

Крепление: на стену

Донный клапан: нет

Диаметр лейки: 80 мм

Излив: фиксированный

Выдвижной излив: нет

Дивертор: флажковый

Смеситель для ванны, комплектный IDDIS Praktic 27014B1K - надежная и долговечная модель смесителя, имеющая два вентиля для настройки силы напора и температуры воды. Устройство оснащено удобным флажковым переключателем для перенаправления потока воды с излива на душ и обратно. Специальные изоляторы, встроенные в рукоятки смесителя, предотвращают риск их чрезмерного нагревания и защищают пользователя от ожогов. Керамические кран-буксы с углом поворота 180 градусов позволяют настраивать температуру и напор воды с высокой степенью точности. Встроенный пластиковый ограничитель потока Neoperl M22 оптимизирует расход воды (24 л/мин при давлении 3 бар) без потери комфорта при использовании.