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Смеситель Iddis 27014B1K Praktic
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Смесители
    Смеситель Iddis 27014B1K Praktic
    Арт. X169820110
    Смеситель Iddis 27014B1K Praktic

      Смеситель Iddis 27014B1K Praktic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820110

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны, комплектный IDDIS Praktic 27014B1K - надежная и долговечная модель смесителя, имеющая два вентиля для настройки силы напора и температуры воды. Устройство оснащено удобным флажковым переключателем для перенаправления потока воды с излива на душ и обратно. Специальные изоляторы, встроенные в рукоятки смесителя, предотвращают риск их чрезмерного нагревания и защищают пользователя от ожогов. Керамические кран-буксы с углом поворота 180 градусов позволяют настраивать температуру и напор воды с высокой степенью точности. Встроенный пластиковый ограничитель потока Neoperl M22 оптимизирует расход воды (24 л/мин при давлении 3 бар) без потери комфорта при использовании.

        Преимущества

        • Материал IDDIS Praktic 27014B1K: высококачественная первичная латунь 
        • Корпус выполнен по инновационной технологии литья
        • Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
        • Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
        • Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
        • Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет
        • Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
        • Срок службы смесителя: 25 лет
        • Сертификат соответствия: РСТ №0050234
        • Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
        • Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
        • Материал шланга: нержавеющая сталь
        • Стиль: традиционный
        • Управление: двухзахватное
        • Крепление: на стену
        • Донный клапан: нет
        • Диаметр лейки: 80 мм
        • Излив: фиксированный
        • Выдвижной излив: нет
        • Дивертор: флажковый