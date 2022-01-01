Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus

Преимущества

Материал IDDIS Classic Plus ID CLPSBL2i10: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)

Корпус выполнен по инновационной технологии литья

Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур

Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия

Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума

Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет

Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет

Срок службы смесителя: 25 лет

Сертификат соответствия: РСТ №0050234

Все необходимые принадлежности в комплекте

Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями

Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания

Материал шланга: нержавеющая сталь

Размеры (ДхШхВ): 421x215x184 мм

Вес нетто: 2,03 кг

Стиль: традиционный

Управление: двухзахватное

Крепление: на стену

Донный клапан: нет

Диаметр лейки: 80 мм

Излив: поворотный

Выдвижной излив: нет

Поворотные рога

Смеситель для ванны с длинным изливом IDDIS Classic Plus ID CLPSBL2i10 - сантехническое устройство в прочном корпусе и классической расцветке "хром". Имеет классическое двухвентильное исполнение. Отличается высокой надежностью и долговечностью в эксплуатации. Устойчив к перепадам давления в системе водоснабжения.