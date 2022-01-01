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Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
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Смесители
    Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
    Арт. X1698201113
    Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
    Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
    Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
    Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
    Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
    Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
      Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
      Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
      Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
      Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
      Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
      Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus

      Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698201113

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны с длинным изливом IDDIS Classic Plus ID CLPSBL2i10 - сантехническое устройство в прочном корпусе и классической расцветке "хром". Имеет классическое двухвентильное исполнение. Отличается высокой надежностью и долговечностью в эксплуатации. Устойчив к перепадам давления в системе водоснабжения.

        Преимущества 

        • Материал IDDIS Classic Plus ID CLPSBL2i10: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
        • Корпус выполнен по инновационной технологии литья
        • Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
        • Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
        • Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
        • Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет
        • Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
        • Срок службы смесителя: 25 лет
        • Сертификат соответствия: РСТ №0050234
        • Все необходимые принадлежности в комплекте
        • Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
        • Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
        • Материал шланга: нержавеющая сталь
        • Размеры (ДхШхВ): 421x215x184 мм
        • Вес нетто: 2,03 кг
        • Стиль: традиционный
        • Управление: двухзахватное
        • Крепление: на стену
        • Донный клапан: нет
        • Диаметр лейки: 80 мм
        • Излив: поворотный
        • Выдвижной излив: нет
        • Поворотные рога