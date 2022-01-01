Смеситель Iddis CLPSBL2i10 Classic Plus
Арт. X1698201113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для ванны с длинным изливом IDDIS Classic Plus ID CLPSBL2i10 - сантехническое устройство в прочном корпусе и классической расцветке "хром". Имеет классическое двухвентильное исполнение. Отличается высокой надежностью и долговечностью в эксплуатации. Устойчив к перепадам давления в системе водоснабжения.
Преимущества
- Материал IDDIS Classic Plus ID CLPSBL2i10: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
- Корпус выполнен по инновационной технологии литья
- Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
- Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
- Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
- Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет
- Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
- Срок службы смесителя: 25 лет
- Сертификат соответствия: РСТ №0050234
- Все необходимые принадлежности в комплекте
- Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
- Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
- Материал шланга: нержавеющая сталь
- Размеры (ДхШхВ): 421x215x184 мм
- Вес нетто: 2,03 кг
- Стиль: традиционный
- Управление: двухзахватное
- Крепление: на стену
- Донный клапан: нет
- Диаметр лейки: 80 мм
- Излив: поворотный
- Выдвижной излив: нет
- Поворотные рога