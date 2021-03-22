Смеситель Iddis LEASB00I05
Арт. X169820194
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|под наклоном
|
Двойной излив
|Нет
- Смеситель для кухни IDDIS LEASB00I05 имеет оригинальную форму корпуса, выполнен в стандартной хромовой расцветке. Станет прекрасным дополнением к современному дизайну кухни. Устройство легко монтируется на мойку или столешницу кухонного гарнитура. Для подключения к системам ГВС и ХВС необходима гибкая подводка, которая уже идет в комплекте.
Преимущества
- Материал IDDIS Leaf ID LEASB00I05: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
- Корпус выполнен по инновационной технологии литья
- Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
- Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
- Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
- Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
- Срок службы смесителя: 25 лет
- Сертификат соответствия: РСТ №0050234
- Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, М10-1/2, длина 350 мм
- Размеры смесителя (ДхШхВ): 239x105x270 мм