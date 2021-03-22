Смеситель Iddis LEASB00I05

Преимущества

Материал IDDIS Leaf ID LEASB00I05: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)

Корпус выполнен по инновационной технологии литья

Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур

Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия

Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума

Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет

Срок службы смесителя: 25 лет

Сертификат соответствия: РСТ №0050234

Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, М10-1/2, длина 350 мм

Размеры смесителя (ДхШхВ): 239x105x270 мм

Смеситель для кухни IDDIS LEASB00I05 имеет оригинальную форму корпуса, выполнен в стандартной хромовой расцветке. Станет прекрасным дополнением к современному дизайну кухни. Устройство легко монтируется на мойку или столешницу кухонного гарнитура. Для подключения к системам ГВС и ХВС необходима гибкая подводка, которая уже идет в комплекте.