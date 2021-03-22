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Смеситель Iddis LEASB00I05
5.0
1
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель Iddis LEASB00I05
    Арт. X169820194
    5.0
    1
    Смеситель Iddis LEASB00I05
    Смеситель Iddis LEASB00I05
    Смеситель Iddis LEASB00I05
    Смеситель Iddis LEASB00I05
    Смеситель Iddis LEASB00I05
      Смеситель Iddis LEASB00I05
      Смеситель Iddis LEASB00I05
      Смеситель Iddis LEASB00I05
      Смеситель Iddis LEASB00I05
      Смеситель Iddis LEASB00I05

      Смеситель Iddis LEASB00I05

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820194
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни IDDIS LEASB00I05 имеет оригинальную форму корпуса, выполнен в стандартной хромовой расцветке. Станет прекрасным дополнением к современному дизайну кухни. Устройство легко монтируется на мойку или столешницу кухонного гарнитура. Для подключения к системам ГВС и ХВС необходима гибкая подводка, которая уже идет в комплекте.

        Преимущества 

        • Материал IDDIS Leaf ID LEASB00I05: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
        • Корпус выполнен по инновационной технологии литья
        • Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
        • Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает его стойкость и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
        • Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
        • Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
        • Срок службы смесителя: 25 лет
        • Сертификат соответствия: РСТ №0050234
        • Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, М10-1/2, длина 350 мм
        • Размеры смесителя (ДхШхВ): 239x105x270 мм