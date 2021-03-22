Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro

Преимущества

Материал IDDIS Mirro ID MIRSB00I02: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)

Корпус выполнен по инновационной технологии литья

Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур

Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия

Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума

Сертификат соответствия: РСТ №0050234

Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями

Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания

Материал шланга: нержавеющая сталь

Размеры смесителя (ДхШхВ): 141x241x133 мм

Вес нетто: 3,37 кг

Стиль: традиционный

Управление: однозахватное

Крепление: на стену

Диаметр лейки: 80 мм

Излив: поворотный

Смеситель для ванны IDDIS Mirro ID MIRSB00I02 - современное устройство для смешения водопроводной воды, которое служит для установки над ванной. Наличие ручной лейки позволяет быстро принимать душ. Поворотный излив дает возможность направлять струю под любым удобным углом.