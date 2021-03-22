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Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro
4.0
7
Найти аналог
Смесители
    Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro
    Арт. X1698201115
    4.0
    7
    Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro
    Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro
      Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro
      Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro

      Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698201115
      4.0
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны IDDIS Mirro ID MIRSB00I02 - современное устройство для смешения водопроводной воды, которое служит для установки над ванной. Наличие ручной лейки позволяет быстро принимать душ. Поворотный излив дает возможность направлять струю под любым удобным углом.

        Преимущества

        • Материал IDDIS Mirro ID MIRSB00I02: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
        • Корпус выполнен по инновационной технологии литья
        • Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
        • Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
        • Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
        • Сертификат соответствия: РСТ №0050234
        • Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
        • Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
        • Материал шланга: нержавеющая сталь
        • Размеры смесителя (ДхШхВ): 141x241x133 мм
        • Вес нетто: 3,37 кг
        • Стиль: традиционный
        • Управление: однозахватное
        • Крепление: на стену
        • Диаметр лейки: 80 мм
        • Излив: поворотный