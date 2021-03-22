Смеситель Iddis MIRSB00i02 Mirro
Арт. X1698201115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для ванны IDDIS Mirro ID MIRSB00I02 - современное устройство для смешения водопроводной воды, которое служит для установки над ванной. Наличие ручной лейки позволяет быстро принимать душ. Поворотный излив дает возможность направлять струю под любым удобным углом.
Преимущества
- Материал IDDIS Mirro ID MIRSB00I02: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
- Корпус выполнен по инновационной технологии литья
- Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
- Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
- Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя, а также рассекателям в водозапорных механизмах и аэратору он имеет минимальный уровень шума
- Сертификат соответствия: РСТ №0050234
- Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
- Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
- Материал шланга: нержавеющая сталь
- Размеры смесителя (ДхШхВ): 141x241x133 мм
- Вес нетто: 3,37 кг
- Стиль: традиционный
- Управление: однозахватное
- Крепление: на стену
- Диаметр лейки: 80 мм
- Излив: поворотный