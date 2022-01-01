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Смеситель Iddis QM56097C Neisse
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Смесители для кухни
    Смеситель Iddis QM56097C Neisse
    Арт. X169820135
    Смеситель Iddis QM56097C Neisse

      Смеситель Iddis QM56097C Neisse

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820135

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель для раковины однозахватный Neisse. Смеситель IDDIS полностью укомплектован, что гарантирует быструю и удобную установку изделия.

        Преимущества

        • Тип: однозахватный

        • Назначение: для мойки

        • Запорный клапан: керамический картридж

        • Материал корпуса: латунь

        • Форма излива: традиционная

        • Конструкция: поворотный излив

        • Способ монтажа: горизонтальный

        • Количество монтажных отверстий: 1