Смеситель Iddis QM56097C Neisse

Смеситель для раковины однозахватный Neisse. Смеситель IDDIS полностью укомплектован, что гарантирует быструю и удобную установку изделия.

Преимущества

Тип: однозахватный

Назначение: для мойки

Запорный клапан: керамический картридж

Материал корпуса: латунь

Форма излива: традиционная

Конструкция: поворотный излив

Способ монтажа: горизонтальный

Количество монтажных отверстий: 1



