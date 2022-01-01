Смеситель Iddis QM56097C Neisse
Арт. X169820135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
Смеситель для раковины однозахватный Neisse. Смеситель IDDIS полностью укомплектован, что гарантирует быструю и удобную установку изделия.
Преимущества
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Тип: однозахватный
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Назначение: для мойки
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Запорный клапан: керамический картридж
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Материал корпуса: латунь
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Форма излива: традиционная
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Конструкция: поворотный излив
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Способ монтажа: горизонтальный
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Количество монтажных отверстий: 1
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