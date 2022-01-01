Смеситель Iddis YA33177C Vane

Преимущества

Материал IDDIS Vane YA33177C: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)

Корпус выполнен по инновационной технологии литья

Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур

Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия

Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя и рассекателям в водозапорных механизмах смеситель имеет минимальный уровень шума

Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет

Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет

Срок службы смесителя: 25 лет

Сертификат соответствия: РСТ №0050234

Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями

Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания

Материал шланга: нержавеющая сталь

Размеры (ДхШхВ): 145x215x127 мм

Вес нетто: 2,67 кг

Стиль: современный

Управление: однозахватное

Крепление: на стену

Донный клапан: нет

Диаметр лейки: 80 мм.

Смеситель для душа, комплектный IDDIS Vane YA33177C - однорычажный смеситель в комплекте с ручной однорежимной лейкой. Изделие имеет современный внешний вид, идеально дополнит интерьер ванной комнаты. В качестве запорного механизма используется прочный и надежный керамический картридж, который отличается продолжительным рабочим ресурсом.