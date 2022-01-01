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Смеситель Iddis YA33177C Vane
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Смесители
    Смеситель Iddis YA33177C Vane
    Арт. X1698201120
    Смеситель Iddis YA33177C Vane

      Смеситель Iddis YA33177C Vane

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698201120

      Характеристики

      Производитель
      		Iddis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для душа, комплектный IDDIS Vane YA33177C - однорычажный смеситель в комплекте с ручной однорежимной лейкой. Изделие имеет современный внешний вид, идеально дополнит интерьер ванной комнаты. В качестве запорного механизма используется прочный и надежный керамический картридж, который отличается продолжительным рабочим ресурсом.

        Преимущества

        • Материал IDDIS Vane YA33177C: высококачественная первичная латунь ЛЦ40C (ГОСТ 17711-93)
        • Корпус выполнен по инновационной технологии литья
        • Конструкция смесителя прочна, устойчива к коррозии, не боится перепадов давления и температур
        • Увеличенное никель-хромовое покрытие полностью соответствует европейским стандартам качества, обеспечивает стойкость к износу и зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия
        • Благодаря гладкой внутренней поверхности смесителя и рассекателям в водозапорных механизмах смеситель имеет минимальный уровень шума
        • Гарантия производителя на лейку и шланг: 5 лет
        • Гарантийный срок производителя на смеситель: 10 лет
        • Срок службы смесителя: 25 лет
        • Сертификат соответствия: РСТ №0050234
        • Для подключения смесителя к системе водоснабжения используются латунные эксцентрики с отражателями
        • Шланг - гибкий, с защитой от перекручивания
        • Материал шланга: нержавеющая сталь
        • Размеры (ДхШхВ): 145x215x127 мм
        • Вес нетто: 2,67 кг
        • Стиль: современный
        • Управление: однозахватное
        • Крепление: на стену
        • Донный клапан: нет
        • Диаметр лейки: 80 мм.