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Смеситель Megabreeze КС-11-002
5.0
2
4 010 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель Megabreeze КС-11-002
Арт. X169828715
5.0
2
Смеситель Megabreeze КС-11-002
  • Персональная скидка

Смеситель Megabreeze КС-11-002

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4 010 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828715
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 010 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Однорычажный смеситель MEGABREEZE KC 11 002 с фиксированным изливом предназначен для установки на мойку. Имеет керамический картридж. Высота излива 63 мм, а длина 118 мм. Для монтажа необходимо одно отверстие. Изготовлен из латуни. Смеситель MEGABREEZE KC 11 002, как и все смесители серии Даймель, обладает лаконичным современным дизайном.

    Преимущества

    • Вероятность поломки с протечкой у однорычажных смесителей заметно ниже
    • Однорычажные смесители требуют меньше движений для открытия и закрытия воды
    • Латунные смесители гораздо надежнее аналогов из силумина, обладают повышенной износостойкостью, не подвержены коррозии