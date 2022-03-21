Смеситель Megabreeze КС-11-002

Преимущества

Вероятность поломки с протечкой у однорычажных смесителей заметно ниже

Однорычажные смесители требуют меньше движений для открытия и закрытия воды

Латунные смесители гораздо надежнее аналогов из силумина, обладают повышенной износостойкостью, не подвержены коррозии

Однорычажный смеситель MEGABREEZE KC 11 002 с фиксированным изливом предназначен для установки на мойку. Имеет керамический картридж. Высота излива 63 мм, а длина 118 мм. Для монтажа необходимо одно отверстие. Изготовлен из латуни. Смеситель MEGABREEZE KC 11 002, как и все смесители серии Даймель, обладает лаконичным современным дизайном.