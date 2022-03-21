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Смеситель Megabreeze КС-330-002
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Megabreeze КС-330-002
    Арт. X169828708
    5.0
    2
    Смеситель Megabreeze КС-330-002

      Смеситель Megabreeze КС-330-002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169828708
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель MEGABREEZE КС-330-002 предназначен для установки в ванных комнатах. Изделие выполнено из латуни и обладает однорычажной системой регулировки температуры и напора воды. В качестве запорного клапана, регулирующего напор воды, выступает керамический картридж. Смеситель прост в эксплуатации и надежен за счет настенного способа установки и материала изготовления – латуни. Дизайн изделия изящен и эргономичен.

        Преимущества

        • Настенный способ установки смесителя отличается прочностью и надежностью конструкции
        • Изделие выполнено из латуни – материала, зарекомендовавшего себя в качестве наиболее популярного для смесителей
        • Российский бренд MEGABREEZE предлагает гарантию в 5 лет на смеситель MEGABREEZE КС-330-002 по цене, способной приятно удивить