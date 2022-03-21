Смеситель MEGABREEZE КС-51-001
Арт. X169828716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для кухни MEGABREEZE КС-51-001, с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины. Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Смеситель имеет однорычажное управление.
Преимущества
- Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
- Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
- Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки