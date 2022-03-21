Смеситель MEGABREEZE КС-51-001

Смеситель для кухни MEGABREEZE КС-51-001, с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины. Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Смеситель имеет однорычажное управление.

Преимущества