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Смеситель MEGABREEZE КС-51-001
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель MEGABREEZE КС-51-001
    Арт. X169828716
    5.0
    2
    Смеситель MEGABREEZE КС-51-001

      Смеситель MEGABREEZE КС-51-001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169828716
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни MEGABREEZE КС-51-001, с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины. Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Смеситель имеет однорычажное управление.

        Преимущества

        • Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
        • Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
        • Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки