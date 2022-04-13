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Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-011
5.0
2
4 650 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-011
Арт. X169828745
5.0
2
Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-011
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-011

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4 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828745
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель MEGABREEZE KC-53-011 предназначен для регулирования температуры воды путем смешивания холодного и горячего потоков. Изготовлен на новейшем европейском оборудовании. Материал корпуса – латунь с гальваническим покрытием. Благодаря высоким эстетическим качествам смеситель MEGABREEZE KC-53-011 Однорычажный смеситель характеризуется простотой регулировки воды. Устанавливается на раковину. 

    Преимущества

    • Надежные комплектующие
    • Сборка европейского уровня
    • Удобство установки и эксплуатации