Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-011

Преимущества

Надежные комплектующие

Сборка европейского уровня

Удобство установки и эксплуатации

Смеситель MEGABREEZE KC-53-011 предназначен для регулирования температуры воды путем смешивания холодного и горячего потоков. Изготовлен на новейшем европейском оборудовании. Материал корпуса – латунь с гальваническим покрытием. Благодаря высоким эстетическим качествам смеситель MEGABREEZE KC-53-011 Однорычажный смеситель характеризуется простотой регулировки воды. Устанавливается на раковину.