- Персональная скидка
Смеситель Megabreeze КС-54-0-001
Арт. X169828718
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Персональная скидка
- Смеситель MEGABREEZE KC-54-0-001 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-54-0-001 будет отлично смотреться на любой кухне благодаря современному дизайну и качественному покрытию. Купить смеситель KC-54-0-001 можно также для ванной или санузла. Смеситель MEGABREEZE KC-54-0-001 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет. Плавный поворотный механизм не только быстро создаст требуемую температуру, но и «запомнит» ее, чтобы при следующем включении создать такую же.
Преимущества
- Элегантный дизайн
- Надежная сборка
- Удобство использования