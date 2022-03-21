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Смеситель Megabreeze СМ-30 Диско
Арт. X169828714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Смеситель MEGABREEZE СМ-30 – хороший выбор для вашей кухни. Данный смеситель изготовлен из высококачественной латуни, зарекомендовавшей себя как лучший материал в этой отрасли. MEGABREEZE СМ-30 Диско устанавливается на мойку и очень прост в установке. Кран-букса с керамическими пластинами. Смеситель MEGABREEZE СМ-30 обладает двухвентильной системой управления.
Преимущества
- Латунные смесители отличаются повышенной прочностью и не подвержены коррозии
- Кран-буксы с керамическими вставками служат дольше своих аналогов и исключают необходимость плотно закручивать вентиль
- Смесителями с двумя вентилями проще регулировать силу потока и температуру воды