Смеситель Megabreeze СМ-30 Диско

Преимущества

Латунные смесители отличаются повышенной прочностью и не подвержены коррозии

Кран-буксы с керамическими вставками служат дольше своих аналогов и исключают необходимость плотно закручивать вентиль

Смесителями с двумя вентилями проще регулировать силу потока и температуру воды

Смеситель MEGABREEZE СМ-30 – хороший выбор для вашей кухни. Данный смеситель изготовлен из высококачественной латуни, зарекомендовавшей себя как лучший материал в этой отрасли. MEGABREEZE СМ-30 Диско устанавливается на мойку и очень прост в установке. Кран-букса с керамическими пластинами. Смеситель MEGABREEZE СМ-30 обладает двухвентильной системой управления.