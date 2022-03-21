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Смеситель Megabreeze СМ-30 Диско
5.0
2
3 630 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель Megabreeze СМ-30 Диско
Арт. X169828714
5.0
2
Смеситель Megabreeze СМ-30 Диско
  • Персональная скидка

Смеситель Megabreeze СМ-30 Диско

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3 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828714
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель MEGABREEZE СМ-30 – хороший выбор для вашей кухни. Данный смеситель изготовлен из высококачественной латуни, зарекомендовавшей себя как лучший материал в этой отрасли. MEGABREEZE СМ-30 Диско устанавливается на мойку и очень прост в установке. Кран-букса с керамическими пластинами. Смеситель MEGABREEZE СМ-30 обладает двухвентильной системой управления.

    Преимущества

    • Латунные смесители отличаются повышенной прочностью и не подвержены коррозии
    • Кран-буксы с керамическими вставками служат дольше своих аналогов и исключают необходимость плотно закручивать вентиль
    • Смесителями с двумя вентилями проще регулировать силу потока и температуру воды