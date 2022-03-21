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Смеситель Megabreeze СМ-30 Крест
Арт. X169828713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Персональная скидка
- Смеситель MEGABREEZE CM-30 имеет нижнюю подводку для подключения водопровода. Это позволяет установить кран в мойку на кухне, в раковину в ванной или уборной. Благодаря качеству изготовления и материалов такой смеситель подойдет и для установки в госучреждениях или офисах. MEGABREEZE CM-30 Крест – это кран отечественного производства. Он представляет собой двухрычажный смеситель с картриджем керамического типа. У крана 2 отдельных вентиля для холодной и горячей воды. Это удобно, когда необходимо точно настроить температуру воды. Смеситель MEGABREEZE СМ-30 Крест состоит из латуни с использованием сплавов. Латунь не только прочная и износостойкая, но и трудно поддаваемая коррозии.
Преимущества
- Легко установить и пользоваться
- Материал производства – латунь
- Оптимальное соотношение цена/качество