Преимущества

Легко установить и пользоваться

Материал производства – латунь

Оптимальное соотношение цена/качество

Смеситель MEGABREEZE CM-30 имеет нижнюю подводку для подключения водопровода. Это позволяет установить кран в мойку на кухне, в раковину в ванной или уборной. Благодаря качеству изготовления и материалов такой смеситель подойдет и для установки в госучреждениях или офисах. MEGABREEZE CM-30 Крест – это кран отечественного производства. Он представляет собой двухрычажный смеситель с картриджем керамического типа. У крана 2 отдельных вентиля для холодной и горячей воды. Это удобно, когда необходимо точно настроить температуру воды. Смеситель MEGABREEZE СМ-30 Крест состоит из латуни с использованием сплавов. Латунь не только прочная и износостойкая, но и трудно поддаваемая коррозии.