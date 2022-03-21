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Смеситель Megabreeze СМ-30 Крест
5.0
2
3 750 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель Megabreeze СМ-30 Крест
Арт. X169828713
5.0
2
Смеситель Megabreeze СМ-30 Крест
  • Персональная скидка

Смеситель Megabreeze СМ-30 Крест

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3 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828713
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель MEGABREEZE CM-30 имеет нижнюю подводку для подключения водопровода. Это позволяет установить кран в мойку на кухне, в раковину в ванной или уборной. Благодаря качеству изготовления и материалов такой смеситель подойдет и для установки в госучреждениях или офисах. MEGABREEZE CM-30 Крест – это кран отечественного производства. Он представляет собой двухрычажный смеситель с картриджем керамического типа. У крана 2 отдельных вентиля для холодной и горячей воды. Это удобно, когда необходимо точно настроить температуру воды. Смеситель MEGABREEZE СМ-30 Крест состоит из латуни с использованием сплавов. Латунь не только прочная и износостойкая, но и трудно поддаваемая коррозии.

    Преимущества

    • Легко установить и пользоваться
    • Материал производства – латунь
    • Оптимальное соотношение цена/качество