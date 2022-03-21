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Смеситель Megabreeze СМ-30 Люсия
5.0
2
3 400 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель Megabreeze СМ-30 Люсия
Арт. X169828711
5.0
2
Смеситель Megabreeze СМ-30 Люсия
  • Персональная скидка

Смеситель Megabreeze СМ-30 Люсия

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3 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828711
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель для кухни MEGABREEZE СМ-30 Люсия, с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины. Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Смеситель имеет двухвентельное управление с керамическими кран-буксами.

    Преимущества

    • Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
    • Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
    • Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки