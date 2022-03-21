Смеситель Megabreeze СМ-30 Люсия

Смеситель для кухни MEGABREEZE СМ-30 Люсия, с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины. Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Смеситель имеет двухвентельное управление с керамическими кран-буксами.

Преимущества