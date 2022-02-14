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Смеситель для кухни Megabreeze СМ-30 Примула
5.0
1
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Megabreeze СМ-30 Примула
    Арт. X169828710
    5.0
    1
    Смеситель для кухни Megabreeze СМ-30 Примула

      Смеситель для кухни Megabreeze СМ-30 Примула

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169828710
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни MegaBreeze СМ-30 Примула, с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины. Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Смеситель имеет двухвентельное управление с керамическими кран-буксами.

        Преимущества

        • Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
        • Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
        • Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки