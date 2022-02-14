Преимущества

Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще

Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью

Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки

Смеситель для кухни MegaBreeze СМ-30 Примула, с поворотным изливом. Хромированное покрытие обеспечивает изделию антикоррозийные свойства, защищает от ржавчины. Изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Смеситель имеет двухвентельное управление с керамическими кран-буксами.