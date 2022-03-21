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Смеситель Megabreeze СВ-51 М Диско
5.0
2
6 070 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель Megabreeze СВ-51 М Диско
Арт. X169828705
5.0
2
Смеситель Megabreeze СВ-51 М Диско
  • Персональная скидка

Смеситель Megabreeze СВ-51 М Диско

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6 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828705
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель СВ-51 М Диско предназначен для установки в ванных комнатах. Изделие выполнено из латуни и обладает двухрычажной системой регулировки температуры и напора воды. В качестве запорного клапана, регулирующего напор воды, выступает керамический картридж. Смеситель прост в эксплуатации и надежен за счет настенного способа установки и материала изготовления – латуни. Дизайн изделия изящен и эргономичен.

    Преимущества

    • Настенный способ установки смесителя отличается прочностью и надежностью конструкции
    • Изделие выполнено из латуни – материала, зарекомендовавшего себя в качестве наиболее популярного для смесителей
    • Российский бренд MEGABREEZE предлагает гарантию в 5 лет на смеситель СВ-51 М Диско по цене, способной приятно удивить