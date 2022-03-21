Смеситель Megabreeze СВ-51 М Диско

Смеситель СВ-51 М Диско предназначен для установки в ванных комнатах. Изделие выполнено из латуни и обладает двухрычажной системой регулировки температуры и напора воды. В качестве запорного клапана, регулирующего напор воды, выступает керамический картридж. Смеситель прост в эксплуатации и надежен за счет настенного способа установки и материала изготовления – латуни. Дизайн изделия изящен и эргономичен.

Преимущества