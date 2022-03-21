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Смеситель Megabreeze СВ-51 М Диско
Арт. X169828705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Смеситель СВ-51 М Диско предназначен для установки в ванных комнатах. Изделие выполнено из латуни и обладает двухрычажной системой регулировки температуры и напора воды. В качестве запорного клапана, регулирующего напор воды, выступает керамический картридж. Смеситель прост в эксплуатации и надежен за счет настенного способа установки и материала изготовления – латуни. Дизайн изделия изящен и эргономичен.
Преимущества
- Настенный способ установки смесителя отличается прочностью и надежностью конструкции
- Изделие выполнено из латуни – материала, зарекомендовавшего себя в качестве наиболее популярного для смесителей
- Российский бренд MEGABREEZE предлагает гарантию в 5 лет на смеситель СВ-51 М Диско по цене, способной приятно удивить