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Смеситель Megabreeze СВ-51 М Крест
5.0
2
6 180 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель Megabreeze СВ-51 М Крест
Арт. X169828704
5.0
2
Смеситель Megabreeze СВ-51 М Крест
  • Персональная скидка

Смеситель Megabreeze СВ-51 М Крест

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6 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828704
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Крест надежный и стильный вариант для вашей ванны. Имеет два вентиля в форме креста для регулировки воды. СВ-51 М крепится на стену. Картридж дисковый, керамический. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М изготовлен из латуни, чем выделяются большинство смесителей этого бренда.

    Преимущества

    • Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
    • Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
    • Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки