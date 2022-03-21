Преимущества

Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще

Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью

Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки

Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Крест надежный и стильный вариант для вашей ванны. Имеет два вентиля в форме креста для регулировки воды. СВ-51 М крепится на стену. Картридж дисковый, керамический. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М изготовлен из латуни, чем выделяются большинство смесителей этого бренда.