Смеситель СВ-51 М Примула MEGABREEZE

Преимущества

Керамические кран-буксы отличаются повышенным сроком службы.

Удобство регулирования температуры и напора воды у двухвентильных смесителей выше.

Латунь зарекомендовала себя как лучший материал для смесителей благодаря своим антикоррозийным свойствам и высокой прочности.

Комплектация

Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Крест. Лейка. Шланг. Кронштейн. Фильтр-прокладки с мет. сет. Отражатели. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Примула лаконичен и надежен. Изготовлен из высококачественной латуни, что является визитной карточкой данного бренда. MEGABREEZE СВ-51 М Примула двухвентильного типа, картридж с керамическими вставками. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Примула обладает приемлемой ценой для своего качества. В интернет-магазине «Бигам» вы можете купить Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М и другую сантехнику до 15% дешевле, чем в розничном магазине.