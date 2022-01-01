Смеситель Megabreeze СВ-51 М Примула
Арт. X169828701
Характеристики
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Производитель
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Гибкий излив
|Нет
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Защита рукояти от нагрева
|Нет
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Возможность установки донного клапана
|Нет
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Аэратор
|Нет
Смеситель СВ-51 М Примула MEGABREEZEСмеситель MEGABREEZE СВ-51 М Примула лаконичен и надежен. Изготовлен из высококачественной латуни, что является визитной карточкой данного бренда. MEGABREEZE СВ-51 М Примула двухвентильного типа, картридж с керамическими вставками. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Примула обладает приемлемой ценой для своего качества. В интернет-магазине «Бигам» вы можете купить Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М и другую сантехнику до 15% дешевле, чем в розничном магазине.
Преимущества
- Керамические кран-буксы отличаются повышенным сроком службы.
- Удобство регулирования температуры и напора воды у двухвентильных смесителей выше.
- Латунь зарекомендовала себя как лучший материал для смесителей благодаря своим антикоррозийным свойствам и высокой прочности.
Комплектация
- Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Крест.
- Лейка.
- Шланг.
- Кронштейн.
- Фильтр-прокладки с мет. сет.
- Отражатели.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.