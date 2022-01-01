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Смеситель Megabreeze СВ-51 М Примула
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Смесители
    Смеситель Megabreeze СВ-51 М Примула
    Арт. X169828701
    Смеситель Megabreeze СВ-51 М Примула

      Смеситель Megabreeze СВ-51 М Примула

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169828701

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Гибкий излив
      		Нет
      Защита рукояти от нагрева
      		Нет
      Возможность установки донного клапана
      		Нет
      Аэратор
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель СВ-51 М Примула MEGABREEZE

        Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Примула лаконичен и надежен. Изготовлен из высококачественной латуни, что является визитной карточкой данного бренда. MEGABREEZE СВ-51 М Примула двухвентильного типа, картридж с керамическими вставками. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Примула обладает приемлемой ценой для своего качества. В интернет-магазине «Бигам» вы можете купить Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М и другую сантехнику до 15% дешевле, чем в розничном магазине.

        Преимущества

        • Керамические кран-буксы отличаются повышенным сроком службы.
        • Удобство регулирования температуры и напора воды у двухвентильных смесителей выше.
        • Латунь зарекомендовала себя как лучший материал для смесителей благодаря своим антикоррозийным свойствам и высокой прочности.

        Комплектация

        1. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Крест.
        2. Лейка.
        3. Шланг.
        4. Кронштейн.
        5. Фильтр-прокладки с мет. сет.
        6. Отражатели.
        7. Инструкция по эксплуатации.
        8. Гарантийный талон.