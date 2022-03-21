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Смеситель Megabreeze СВ-51 М Тремо
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Megabreeze СВ-51 М Тремо
    Арт. X169828703
    5.0
    2
    Смеситель Megabreeze СВ-51 М Тремо

      Смеситель Megabreeze СВ-51 М Тремо

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169828703
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Тремо надежный и стильный вариант для вашей ванны. Имеет два вентиля для регулировки воды. СВ-51 М крепится на стену. Картридж дисковый, керамический. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М изготовлен из латуни, чем выделяются большинство смесителей этого бренда.

        Преимущества

        • Регулировать температуру и напор воды двумя вентилями гораздо удобнее и проще
        • Керамические картриджи упрощают открытие и закрытие вентиля и обладают высокой надежностью
        • Смесители из латуни гораздо прочнее и долговечнее смесителей из силумина и защищены от коррозии, что продлевает срок их службы, уменьшает вероятность поломки