Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М Тремо надежный и стильный вариант для вашей ванны. Имеет два вентиля для регулировки воды. СВ-51 М крепится на стену. Картридж дисковый, керамический. Смеситель MEGABREEZE СВ-51 М изготовлен из латуни, чем выделяются большинство смесителей этого бренда.

Преимущества