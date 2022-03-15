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Смеситель для раковины (умывальника) Raf Milano MN 26
5.0
2
4 000 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины (умывальника) Raf Milano MN 26
Арт. X169824828
5.0
2
Смеситель для раковины (умывальника) Raf Milano MN 26
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины (умывальника) Raf Milano MN 26

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4 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824828
5.0
2

Характеристики

Производитель
Raf
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить