Смеситель для раковины (умывальника) Raf Milano MN 26

Преимущества

Длина излива 121 мм

Керамический картридж 35 мм

Корпус – штамповка, нержавейка

Гибкая подводка 3/8

Смеситель Raf Milano MN 26 универсальный смеситель для раковины в цвете хром. Оснащен традиционным изливом с аэратором и гибкой подводкой.