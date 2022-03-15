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Смеситель для раковины (умывальника) Raf Milano MN 26
Арт. X169824828
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель Raf Milano MN 26 универсальный смеситель для раковины в цвете хром. Оснащен традиционным изливом с аэратором и гибкой подводкой.
Преимущества
- Длина излива 121 мм
- Керамический картридж 35 мм
- Корпус – штамповка, нержавейка
- Гибкая подводка 3/8