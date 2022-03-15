Преимущества

Керамическая кран-букса 180° имеет увеличенный ход, что позволяет максимально точно настроить желаемый уровень температуры воды. Керамические элементы надежнее резиновых прокладок и лучше приспособлены к качеству воды в российском водопроводе

Сменный аэратор Neoperl (Германия) внутренняя резьба M22x1 - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением

Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности

Удлиненный излив – 300 мм. очень удобен в использовании. Носик всегда можно отвернуть в сторону ванны или рядом стоящей раковины

Ручки из тяжеловесного металла с термоизоляцией - не нагреваются, поэтому вы никогда не обожжетесь о них

Держатель для лейки размещен на корпусе смесителя – лейка будет аккуратно лежат на своем месте (а не брошена в ванну)

Литой толстостенный корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)

Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144 напомнит нам своим ретро стилем времена наших бабушек. Однако с технической точки зрения это абсолютно надежный современный смеситель. Это самая совершенная модель всей серии RIO. Все детали смесителя металлические, а протекание воды регулируется керамическими пластинами.