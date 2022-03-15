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Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144
    Арт. X169824825
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144

      Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824825
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		ретро
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144 напомнит нам своим ретро стилем времена наших бабушек. Однако с технической точки зрения это абсолютно надежный современный смеситель. Это самая совершенная модель всей серии RIO. Все детали смесителя металлические, а протекание воды регулируется керамическими пластинами.

        Преимущества

        • Керамическая кран-букса 180° имеет увеличенный ход, что позволяет максимально точно настроить желаемый уровень температуры воды. Керамические элементы надежнее резиновых прокладок и лучше приспособлены к качеству воды в российском водопроводе 
        • Сменный аэратор Neoperl (Германия) внутренняя резьба M22x1 - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
        • Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности
        • Удлиненный излив – 300 мм. очень удобен в использовании. Носик всегда можно отвернуть в сторону ванны или рядом стоящей раковины
        • Ручки из тяжеловесного металла с термоизоляцией - не нагреваются, поэтому вы никогда не обожжетесь о них
        • Держатель для лейки размещен на корпусе смесителя – лейка будет аккуратно лежат на своем месте (а не брошена в ванну)
        • Литой толстостенный корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)