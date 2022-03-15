Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144
Арт. X169824825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|ретро
- Смеситель для ванны Raf Rio 2 RK 1144 напомнит нам своим ретро стилем времена наших бабушек. Однако с технической точки зрения это абсолютно надежный современный смеситель. Это самая совершенная модель всей серии RIO. Все детали смесителя металлические, а протекание воды регулируется керамическими пластинами.
Преимущества
- Керамическая кран-букса 180° имеет увеличенный ход, что позволяет максимально точно настроить желаемый уровень температуры воды. Керамические элементы надежнее резиновых прокладок и лучше приспособлены к качеству воды в российском водопроводе
- Сменный аэратор Neoperl (Германия) внутренняя резьба M22x1 - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
- Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности
- Удлиненный излив – 300 мм. очень удобен в использовании. Носик всегда можно отвернуть в сторону ванны или рядом стоящей раковины
- Ручки из тяжеловесного металла с термоизоляцией - не нагреваются, поэтому вы никогда не обожжетесь о них
- Держатель для лейки размещен на корпусе смесителя – лейка будет аккуратно лежат на своем месте (а не брошена в ванну)
- Литой толстостенный корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)