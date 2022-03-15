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Смеситель для кухни (мойки) Raf Venezia II VE 05 2
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни (мойки) Raf Venezia II VE 05 2
    Арт. X169824821
    5.0
    2
    Смеситель для кухни (мойки) Raf Venezia II VE 05 2

      Смеситель для кухни (мойки) Raf Venezia II VE 05 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824821
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни (мойки) Raf Venezia II VE 05 2 с классической посадкой подходит и для достаточно глубоких кухонных моек.  Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.

        Преимущества

        • Керамический картридж 40 мм
        • Корпус – штамповка, нержавейка
        • Гибкая подводка 35 см 1/2
        • Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки
        • Излив поворотный