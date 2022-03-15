Смеситель Raf Venezia 2 VE 26 2 универсальный смеситель для раковины. Однорычажный, с углом поворота рукояти на 25 градусов. Оснащен индикатором холодной/горячей воды и гибкой подводкой. При установке используется горизонтальный способ монтажа.

Преимущества