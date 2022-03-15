Смеситель Raf Venezia 2 VE 26 2
Арт. X169824820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Смеситель Raf Venezia 2 VE 26 2 универсальный смеситель для раковины. Однорычажный, с углом поворота рукояти на 25 градусов. Оснащен индикатором холодной/горячей воды и гибкой подводкой. При установке используется горизонтальный способ монтажа.
Преимущества
- Картридж 40 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
- Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
- Гибкая подводка 30 см на 1/2 – выполнена из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 304. Стандарт для российских домов. Не нужно покупать дополнительные переходники
- Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности
- Небольшой размер корпуса - подходит для комфортного использования в умывальниках не более 60 см
- Литой корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)