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Смеситель для ванны Raf Venezia VE 31 2
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Raf Venezia VE 31 2
    Арт. X169824822
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Raf Venezia VE 31 2

      Смеситель для ванны Raf Venezia VE 31 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824822
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Raf
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель Raf Venezia VE 31 2 - универсальный смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом с жесткой подводкой.

        Преимущества

        • Длинный излив 350 мм
        • Керамический картридж 35 мм
        • Корпус – латунь кат. А
        • Излив – штамповка, нержавейка
        • Дивертор – механический, керамика