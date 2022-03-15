Смеситель для ванны Raf Venezia VE 31 2
Арт. X169824822
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Чехия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
- Смеситель Raf Venezia VE 31 2 - универсальный смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом с жесткой подводкой.
Преимущества
- Длинный излив 350 мм
- Керамический картридж 35 мм
- Корпус – латунь кат. А
- Излив – штамповка, нержавейка
- Дивертор – механический, керамика