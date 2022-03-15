Смеситель для ванны Raf Venezia VE 31 2

Преимущества

Длинный излив 350 мм

Керамический картридж 35 мм

Корпус – латунь кат. А

Излив – штамповка, нержавейка

Дивертор – механический, керамика

Смеситель Raf Venezia VE 31 2 - универсальный смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом с жесткой подводкой.