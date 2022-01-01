Смеситель Smart БЭЙС SM060001AA

Преимущества

Аэратор Neoperl Cascade (Германия) для равномерного распределения струи воды.

Стойкое хромированное покрытие.

Присоединительный размер 1/2''

Излив длина 197 мм

Высота 217 мм

Смеситель SMARTSANT Смарт-Бэйс для кухни, двухрукояточный, с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180).Двурычажный отдельностоящий смеситель с фиксированным изливом и аэратором, монтируемый в одно отверстие.