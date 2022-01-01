Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Smart БЭЙС SM060001AA
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель Smart БЭЙС SM060001AA
    Арт. X169820440
    Смеситель Smart БЭЙС SM060001AA

      Смеситель Smart БЭЙС SM060001AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820440

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMARTSANT Смарт-Бэйс для кухни, двухрукояточный, с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180).Двурычажный отдельностоящий смеситель с фиксированным изливом и аэратором, монтируемый в одно отверстие.

        Преимущества

        • Аэратор Neoperl Cascade (Германия) для равномерного распределения струи воды.
        • Стойкое хромированное покрытие.
        • Присоединительный размер 1/2''
        • Излив длина 197 мм
        • Высота 217 мм