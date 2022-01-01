Смеситель Smart БЭЙС SM060001AA
Арт. X169820440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель SMARTSANT Смарт-Бэйс для кухни, двухрукояточный, с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180).Двурычажный отдельностоящий смеситель с фиксированным изливом и аэратором, монтируемый в одно отверстие.
Преимущества
- Аэратор Neoperl Cascade (Германия) для равномерного распределения струи воды.
- Стойкое хромированное покрытие.
- Присоединительный размер 1/2''
- Излив длина 197 мм
- Высота 217 мм