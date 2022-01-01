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Смеситель Smart Бэйс SM060002AA
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Смесители
    Смеситель Smart Бэйс SM060002AA
    Арт. X169820439
    Смеситель Smart Бэйс SM060002AA

      Смеситель Smart Бэйс SM060002AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820439

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMARTSANT Смарт-Бэйс для ванны и душа, двухрукояточный, с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180). Двурычажный отдельностоящий смеситель с фиксированным изливом и аэратором, монтируемый в два отверстия.

        Преимущества

        • Количество монтажных отверстий 2
        • Присоединительный размер 1/2''
        • Излив длина 400 мм
        • Аэратор Neoperl Cascade (Германия) для равномерного распределения струи воды