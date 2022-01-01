Смеситель Smart Бэйс SM060002AA

Преимущества

Количество монтажных отверстий 2

Присоединительный размер 1/2''

Излив длина 400 мм

Аэратор Neoperl Cascade (Германия) для равномерного распределения струи воды

Смеситель SMARTSANT Смарт-Бэйс для ванны и душа, двухрукояточный, с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180). Двурычажный отдельностоящий смеситель с фиксированным изливом и аэратором, монтируемый в два отверстия.