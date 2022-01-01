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Смеситель Smart БЭЙС SM060007AA
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Смесители для кухни
    Смеситель Smart БЭЙС SM060007AA
    Арт. X169820441
    Смеситель Smart БЭЙС SM060007AA

      Смеситель Smart БЭЙС SM060007AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820441

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель SMARTSant Бэйс для кухни с R-изливом хром SM060007AA. Двухвентильный смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180°).

        Преимущества

        • Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды
        • Стойкое хромированное покрытие смесителя
        • Смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'