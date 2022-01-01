Смеситель Smart БЭЙС SM060007AA
Арт. X169820441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
Смеситель SMARTSant Бэйс для кухни с R-изливом хром SM060007AA. Двухвентильный смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180°).
Преимущества
- Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды
- Стойкое хромированное покрытие смесителя
- Смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'