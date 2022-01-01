Смеситель Smart Бэйс SM060008AA

SMARTSANT Смарт-Бэйс SM060008AA_R – двухручковый вентильный смеситель для душа и ванны. Цвет покрытия – глянцевый хром. Способ установки – настенный. Для равномерного распределения струи, смеситель оборудован аэратором Neoperl Cascade. Корпус и все детали выполнены из пищевой латуни, которая абсолютно безвредна для здоровья человека.

Преимущества