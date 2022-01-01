Смеситель Smart Бэйс SM060008AA
Арт. X169820469
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- SMARTSANT Смарт-Бэйс SM060008AA_R – двухручковый вентильный смеситель для душа и ванны. Цвет покрытия – глянцевый хром. Способ установки – настенный. Для равномерного распределения струи, смеситель оборудован аэратором Neoperl Cascade. Корпус и все детали выполнены из пищевой латуни, которая абсолютно безвредна для здоровья человека.
Преимущества
- Смеситель имеет поворотный излив длиной 35 см
- Механизм – керамическая кран-букса с углом поворота рукояток 180°. Такой угол позволяет максимально точно регулировать уровень температуры воды
- Аэратор устройства, выполненный из пластика, не боится известкового налета
- Каждый вентиль подключается к системе водопровода отдельно