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Смеситель Smart Бэйс SM060008AA
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Смесители
    Смеситель Smart Бэйс SM060008AA
    Арт. X169820469
    Смеситель Smart Бэйс SM060008AA

      Смеситель Smart Бэйс SM060008AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820469

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMARTSANT Смарт-Бэйс SM060008AA_R – двухручковый вентильный смеситель для душа и ванны. Цвет покрытия – глянцевый хром. Способ установки – настенный. Для равномерного распределения струи, смеситель оборудован аэратором Neoperl Cascade. Корпус и все детали выполнены из пищевой латуни, которая абсолютно безвредна для здоровья человека.

        Преимущества

        • Смеситель имеет поворотный излив длиной 35 см
        • Механизм – керамическая кран-букса с углом поворота рукояток 180°. Такой угол позволяет максимально точно регулировать уровень температуры воды
        • Аэратор устройства, выполненный из пластика, не боится известкового налета
        • Каждый вентиль подключается к системе водопровода отдельно