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Смеситель Smart БЛИК SM090001AA
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Смесители для кухни
    Смеситель Smart БЛИК SM090001AA
    Арт. X169820438
    Смеситель Smart БЛИК SM090001AA

      Смеситель Smart БЛИК SM090001AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820438

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMARTSANT SM090001AA_R ''Смарт-Блик'' для кухни J-излив, хром.

        Преимущества

        • тип: вентильный
        • назначение: универсальный
        • механизм: керамическая кран-букса
        • покрытие: хром
        • форма излива: традиционный
        • конструкция: поворотный излив
        • монтаж: на мойку, раковину
        • количество монтажных отверстий: 1
        • присоединительный размер: 1/2''
        • тип подводки: гибкая