Смеситель Smart БЛИК SM090001AA
Арт. X169820438
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель SMARTSANT SM090001AA_R ''Смарт-Блик'' для кухни J-излив, хром.
Преимущества
- тип: вентильный
- назначение: универсальный
- механизм: керамическая кран-букса
- покрытие: хром
- форма излива: традиционный
- конструкция: поворотный излив
- монтаж: на мойку, раковину
- количество монтажных отверстий: 1
- присоединительный размер: 1/2''
- тип подводки: гибкая