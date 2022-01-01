Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Smart ГАРМОНИЯ SM124006AA
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Smart ГАРМОНИЯ SM124006AA
    Арт. X169820478
    Смеситель Smart ГАРМОНИЯ SM124006AA

      Смеситель Smart ГАРМОНИЯ SM124006AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820478

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины однорычажный, керамический картридж 40 мм.

        Преимущества

        • Материал корпуса - латунь высокого качества
        • Cтойкое к истиранию никель-хромовое покрытие
        • Долговечный керамический картридж диаметром 40 мм
        • Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды
        • Система быстрого монтажа на одно отверстие