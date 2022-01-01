Смеситель Smart ГАРМОНИЯ SM124006AA
Арт. X169820478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для раковины однорычажный, керамический картридж 40 мм.
Преимущества
- Материал корпуса - латунь высокого качества
- Cтойкое к истиранию никель-хромовое покрытие
- Долговечный керамический картридж диаметром 40 мм
- Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды
- Система быстрого монтажа на одно отверстие