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Смеситель Smar ИНЛАЙН SM103501AA
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Смесители для кухни
    Смеситель Smar ИНЛАЙН SM103501AA
    Арт. X169820456
    Смеситель Smar ИНЛАЙН SM103501AA

      Смеситель Smar ИНЛАЙН SM103501AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820456

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель SMARTSANT Смарт-Инлайн SM103501AA_R предназначен для установки на кухне. Латунный корпус оборудован поворотным изливом высотой 18.2 см, металлическим рычагом управления и аэратором Neoperl Cascade. Аэратор меняет угол подачи струи, устойчив к известковому налету. Керамический картридж Sedal диаметром 35 мм контролирует температуру поступающей воды. Монтаж смесителя осуществляется с помощью гибкой подводки с присоединительным размером ½”.