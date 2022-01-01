Смеситель Smar ИНЛАЙН SM103501AA

Однорычажный смеситель SMARTSANT Смарт-Инлайн SM103501AA_R предназначен для установки на кухне. Латунный корпус оборудован поворотным изливом высотой 18.2 см, металлическим рычагом управления и аэратором Neoperl Cascade. Аэратор меняет угол подачи струи, устойчив к известковому налету. Керамический картридж Sedal диаметром 35 мм контролирует температуру поступающей воды. Монтаж смесителя осуществляется с помощью гибкой подводки с присоединительным размером ½”.