Смеситель Smart КАРАТ SM064006AA

Однорычажный смеситель для умывальника Смарт-карат обладает привлекательным внешним видом и приятен в использовании – все подвижные части отличаются лёгким и мягким ходом. Преимуществом однорычажных смесителей является их простота в использовании. Они позволяют более точно настраивать напор и температуру воды, регулируя их независимо друг от друга. Современный дизайн смесителя и безупречное исполнение всех элементов делает его достойным украшением интерьера, который гармонично впишется в комплект с другими моделями стильной и качественной сантехники. Выбирая смеситель Смарт-Карат, вы обеспечиваете себя целым рядом преимуществ качественной и надёжной сантехники. Элементы смесителя, контактирующие с водой, изготовлены из безопасной для здоровья пищевой латуни и имеют стойкое хромированное покрытие.

Керамический картридж в конструкции смесителя гарантирует работу до 150 000 циклов. Картридж работает бесшумно и прошёл проверку под давлением воды до 3,5Мпа.

Излив смесителя укомплектован пластиковым аэратором, подающим воду мягкой и ровной струёй. Благодаря применению пластика аэратор не скапливает известкового налёта и не подвергается коррозии.

