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Смеситель Smart КАРАТ SM064006AA
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Смесители для умывальника
    Смеситель Smart КАРАТ SM064006AA
    Арт. X169820446
    Смеситель Smart КАРАТ SM064006AA

      Смеситель Smart КАРАТ SM064006AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820446

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель для умывальника Смарт-карат обладает привлекательным внешним видом и приятен в использовании – все подвижные части отличаются лёгким и мягким ходом. Преимуществом однорычажных смесителей является их простота в использовании. Они позволяют более точно настраивать напор и температуру воды, регулируя их независимо друг от друга. Современный дизайн смесителя и безупречное исполнение всех элементов делает его достойным украшением интерьера, который гармонично впишется в комплект с другими моделями стильной и качественной сантехники. Выбирая смеситель Смарт-Карат, вы обеспечиваете себя целым рядом преимуществ качественной и надёжной сантехники. Элементы смесителя, контактирующие с водой, изготовлены из безопасной для здоровья пищевой латуни и имеют стойкое хромированное покрытие. 
        Керамический картридж в конструкции смесителя гарантирует работу до 150 000 циклов. Картридж работает бесшумно и прошёл проверку под давлением воды до 3,5Мпа. 
        Излив смесителя укомплектован пластиковым аэратором, подающим воду мягкой и ровной струёй. Благодаря применению пластика аэратор не скапливает известкового налёта и не подвергается коррозии.