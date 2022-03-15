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Смеситель для раковины Smart Классик New SM180006AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Smart Классик New SM180006AA
    Арт. X1698204102
    5.0
    2
    Смеситель для раковины Smart Классик New SM180006AA

      Смеситель для раковины Smart Классик New SM180006AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      4 года гарантии
      Арт. X1698204102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		ретро
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      4 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMART Классик New SM180006AA - двухручковый, настольный смеситель для раковины и умывальника. Смеситель SMART Классик New SM180006AA изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие. 

        Преимущества

        • Керамическая кран-букса
        • Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива
        • Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания)
        • Смеситель SmartSant упакован в картонную коробку с паспортом изделия