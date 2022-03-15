Смеситель для раковины Smart Классик New SM180006AA
Арт. X1698204102
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|ретро
- SMART Классик New SM180006AA - двухручковый, настольный смеситель для раковины и умывальника. Смеситель SMART Классик New SM180006AA изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие.
Преимущества
- Керамическая кран-букса
- Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива
- Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания)
- Смеситель SmartSant упакован в картонную коробку с паспортом изделия