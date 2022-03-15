Смеситель для раковины Smart Классик New SM180006AA

Преимущества

Керамическая кран-букса

Аэратор Neoperl Cascade (Германия) - меняет угол направления струи - инновационное решение для предотвращения образования известковых отложений и обеспечения ровного потока воды из излива



Гибкая подводка G1/2 - Mateu (Испания)

Смеситель SmartSant упакован в картонную коробку с паспортом изделия



SMART Классик New SM180006AA - двухручковый, настольный смеситель для раковины и умывальника. Смеситель SMART Классик New SM180006AA изготовлен из латуни и имеет высококачественное хром-никелевое покрытие.