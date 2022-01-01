Смеситель Smart КРОСС SM110006AA
Арт. X169820408
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- Двуручковый смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие смесителя.
Преимущества
- Латунь
- Для раковины
- Подводка 1/2"
- Хром
- Фиксированный излив
- Вентильное управление
- Керамическая кран-букса