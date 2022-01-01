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Смеситель Smart КРОСС SM110006AA
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Smart КРОСС SM110006AA
    Арт. X169820408
    Смеситель Smart КРОСС SM110006AA

      Смеситель Smart КРОСС SM110006AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820408

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двуручковый смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие смесителя. 

        Преимущества

        • Латунь
        • Для раковины
        • Подводка 1/2"
        • Хром
        • Фиксированный излив
        • Вентильное управление
        • Керамическая кран-букса