Смеситель Smart МОДЕРН SM143506AA

Смеситель Smartsant СМАРТ-Модерн SM143506AA SMARTsant SM143506AA "Смарт-Модерн" смеситель для умывальника, без донного клапана (хром), одноручковый смеситель с керамическим картриджем 35 мм, производство Galatron. Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие.

