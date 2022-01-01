Смеситель Smart МОДЕРН SM143506AA
Арт. X169820487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель Smartsant СМАРТ-Модерн SM143506AA SMARTsant SM143506AA "Смарт-Модерн" смеситель для умывальника, без донного клапана (хром), одноручковый смеситель с керамическим картриджем 35 мм, производство Galatron. Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие.