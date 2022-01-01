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Смеситель Smart МОДЕРН SM143506AA
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Смесители для умывальника
    Смеситель Smart МОДЕРН SM143506AA
    Арт. X169820487
    Смеситель Smart МОДЕРН SM143506AA

      Смеситель Smart МОДЕРН SM143506AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820487

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель Smartsant СМАРТ-Модерн SM143506AA SMARTsant SM143506AA "Смарт-Модерн" смеситель для умывальника, без донного клапана (хром), одноручковый смеситель с керамическим картриджем 35 мм, производство Galatron. Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие.