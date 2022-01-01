Смеситель Smart Реал SM033503AA
Арт. X169820410
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель SMARTSANT SM033503AA_R ''Смарт-Реал'' для ванны/душа излив120мм с аксессуарами хром
Преимущества
- тип: однорычажный;
- назначение: ванны/душа;
- механизм: керамический картридж;
- покрытие: хром;
- форма излива: традиционный;
- конструкция: поворотный излив;
- монтаж: на вертикальную поверхность;
- встраиваемый: нет;
- количество монтажных отверстий: 2;
- присоединительный размер: 1/2'';
- S-образные эксцентрики: есть;
- тип подводки: жесткая.