Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Smart Реал SM033503AA
Найти аналог
Смесители
    Смеситель Smart Реал SM033503AA
    Арт. X169820410
    Смеситель Smart Реал SM033503AA

      Смеситель Smart Реал SM033503AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820410

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMARTSANT SM033503AA_R ''Смарт-Реал'' для ванны/душа излив120мм с аксессуарами хром

        Преимущества

        • тип: однорычажный;
        • назначение: ванны/душа;
        • механизм: керамический картридж;
        • покрытие: хром;
        • форма излива: традиционный;
        • конструкция: поворотный излив;
        • монтаж: на вертикальную поверхность;
        • встраиваемый: нет;
        • количество монтажных отверстий: 2;
        • присоединительный размер: 1/2'';
        • S-образные эксцентрики: есть;
        • тип подводки: жесткая.