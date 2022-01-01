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Смеситель Smart Реал SM033504AA
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Смесители
    Смеситель Smart Реал SM033504AA
    Арт. X169820412
    Смеситель Smart Реал SM033504AA

      Смеситель Smart Реал SM033504AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820412

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Лейка в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель с керамическим картриджем 35 мм, стойкое хромированное покрытие, без излива.

        Преимущества

        • Керамический картридж Sedal (Испания) работает с минимальным уровнем шума, бесперебойная работа 150 000 циклов, проверен под давлением более 3.5 Атм
        • Все детали, контактирующие с водой, а также корпус смесителя SMARTsunt изготовлены из абсолютно безопасной для здоровья пищевой латуни