Смеситель Smart Реал SM033504AA
Арт. X169820412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Лейка в комплекте
|Нет
- Однорычажный смеситель с керамическим картриджем 35 мм, стойкое хромированное покрытие, без излива.
Преимущества
- Керамический картридж Sedal (Испания) работает с минимальным уровнем шума, бесперебойная работа 150 000 циклов, проверен под давлением более 3.5 Атм
- Все детали, контактирующие с водой, а также корпус смесителя SMARTsunt изготовлены из абсолютно безопасной для здоровья пищевой латуни