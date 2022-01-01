Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Smart РЕАЛ SM033506AA
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Smart РЕАЛ SM033506AA
    Арт. X169820415
    Смеситель Smart РЕАЛ SM033506AA

      Смеситель Smart РЕАЛ SM033506AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820415

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMART (Смарт) РЕАЛ Смеситель д/умыв.б/донного клапана SM033506AAТехнические характеристики:Тип управления: однорычажныйМатериал: латунь Подводка: гибкая 350 мм G 1/2Керамический картридж смешивания воды диаметром 35 мм производство Sedal(Испания)Стойкое хромированное покрытие смесителяПроизводитель: "Smart"- Словения