Смеситель Smart РЕАЛ SM033506AA
Арт. X169820415
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|под наклоном
|
Двойной излив
|Нет
- SMART (Смарт) РЕАЛ Смеситель д/умыв.б/донного клапана SM033506AAТехнические характеристики:Тип управления: однорычажныйМатериал: латунь Подводка: гибкая 350 мм G 1/2Керамический картридж смешивания воды диаметром 35 мм производство Sedal(Испания)Стойкое хромированное покрытие смесителяПроизводитель: "Smart"- Словения