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Смеситель Smart РетроСтиль SM120002AA
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Смесители
    Смеситель Smart РетроСтиль SM120002AA
    Арт. X169820417
    Смеситель Smart РетроСтиль SM120002AA

      Смеситель Smart РетроСтиль SM120002AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820417

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванной SmartSant РетроСтиль SM120002AA — это оптимальное решение для любой ванной комнаты, выполненное в стиле ретро придаст интерьеру элегантность и современность. Удачный выбор для классического интерьера ванной/ванной комнаты. жесткая, что делает вашу ванную комнату интереснее на фоне стандартных решений. При производстве жесткая применяется SmartSant РетроСтиль высокого качества. 