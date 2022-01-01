Смеситель Smart РетроСтиль SM120002AA

Смеситель для ванной SmartSant РетроСтиль SM120002AA — это оптимальное решение для любой ванной комнаты, выполненное в стиле ретро придаст интерьеру элегантность и современность. Удачный выбор для классического интерьера ванной/ванной комнаты. жесткая, что делает вашу ванную комнату интереснее на фоне стандартных решений. При производстве жесткая применяется SmartSant РетроСтиль высокого качества.