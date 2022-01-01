Смеситель Smart СОЛО SM150009AA
Арт. X169820450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- SMART (Смарт) СОЛО Смеситель д/умыв.J-излив 150мм SM150009AAТехнические характеристики:Смеситель д/умывальника, J-изливДвуручковый смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие смесителя. Настольный смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'.