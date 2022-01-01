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Смеситель Smart СОЛО SM150009AA
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Смесители для умывальника
    Смеситель Smart СОЛО SM150009AA
    Арт. X169820450
    Смеситель Smart СОЛО SM150009AA

      Смеситель Smart СОЛО SM150009AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820450

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SMART (Смарт) СОЛО Смеситель д/умыв.J-излив 150мм SM150009AAТехнические характеристики:Смеситель д/умывальника, J-изливДвуручковый смеситель с керамическими кран-буксами (угол поворота - 180). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие смесителя. Настольный смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'.