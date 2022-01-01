Смеситель Smart Стрим SM044002AA

Смесители представляют собой сантехнический прибор с целью монтажа в ванной комнате. Смарт-Стрим SM044002AA_R необходим для регулировки потока воды и для получения необходимой температуры за счет смешивания горячей и холодной вод. Смеситель позволяет направлять поток воды к изливу или душевой лейке. Каждая деталь смесителя, имеющая непосредственный контакт с водой, а также корпус произведены из пищевой латуни. Это обеспечивает смесителю большую устойчивость к внешним повреждениям и повышение его срока службы. Смеситель удобно монтировать, благодаря оснащению отверстием. Смарт-Стрим SM044002AA_R для ванны и душа идет совместно с аксессуарами в базовой комплектации, в частности со шлангом, лейкой душевой, настенным креплением для лейки, набором для крепления на вертикальную поверхность. Смеситель имеет цвет- хром. Преимуществами смесителя являются: наличие керамического картриджа 40 мм, что делает работу смесителя минимально шумно; прохождение смесителя проверки под давлением больше 3,5 Атм; бесперебойная работа смесителя насчитывает 150 000 циклов; пластиковый аэратор, встроенного в смеситель, обеспечивает мягкую и ровную водную струю. Материалом аэратора предупреждает известковый налет.



