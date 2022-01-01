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Смеситель Smart СТРИМ SM044006AA
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Smart СТРИМ SM044006AA
    Арт. X169820458
    Смеситель Smart СТРИМ SM044006AA

      Смеситель Smart СТРИМ SM044006AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820458

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель для умывальника – это одновременно и украшение ванной комнаты, и функциональное оборудование, предназначенное для смешивания горячей и холодной воды. Причем, последнее смеситель должен выполнять безукоризненно. Именно поэтому очень важно выбирать только качественные изделия. Выполнено изделие из латуни высокого качества и имеет хромированное покрытие, которое не царапается и не истирается с годами, сохраняя свой превосходный зеркальный блеск.