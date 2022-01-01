Смеситель Smart СТРИМ SM044006AA

Смеситель для умывальника – это одновременно и украшение ванной комнаты, и функциональное оборудование, предназначенное для смешивания горячей и холодной воды. Причем, последнее смеситель должен выполнять безукоризненно. Именно поэтому очень важно выбирать только качественные изделия. Выполнено изделие из латуни высокого качества и имеет хромированное покрытие, которое не царапается и не истирается с годами, сохраняя свой превосходный зеркальный блеск.