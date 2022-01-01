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Смеситель Smart Тайп SM050002AA
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Смесители
    Смеситель Smart Тайп SM050002AA
    Арт. X169820473
    Смеситель Smart Тайп SM050002AA

      Смеситель Smart Тайп SM050002AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820473

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMARTSANT SM050002AA_R ''Смарт-Тайп'' для ванны излив 350мм с аксессуарами хром

        Преимущества

        • тип: вентильный;
        • назначение: для ванны;
        • механизм: керамическая кран-букса;
        • покрытие: хром;
        • форма излива: традиционный;
        • конструкция: поворотный излив;
        • монтаж: на мойку, раковину;
        • встраиваемый: нет;
        • количество монтажных отверстий: 1;
        • присоединительный размер: 1/2'';
        • тип подводки: гибкая.