Смеситель Smart Тайп SM050002AA
Арт. X169820473
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- Смеситель SMARTSANT SM050002AA_R ''Смарт-Тайп'' для ванны излив 350мм с аксессуарами хром
Преимущества
- тип: вентильный;
- назначение: для ванны;
- механизм: керамическая кран-букса;
- покрытие: хром;
- форма излива: традиционный;
- конструкция: поворотный излив;
- монтаж: на мойку, раковину;
- встраиваемый: нет;
- количество монтажных отверстий: 1;
- присоединительный размер: 1/2'';
- тип подводки: гибкая.