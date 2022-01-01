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Смеситель Smart Топаз SM140008AA
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Smart Топаз SM140008AA
    Арт. X169820453
    Смеситель Smart Топаз SM140008AA

      Смеситель Smart Топаз SM140008AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820453

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Smartsant Смарт Топаз (SM140008AA) - универсальный хромированный смеситель для ванны и душа. Настенная установка. С шумопоглощением.

        Преимущества

        • Материал: Латунь (хромированная)
        • Стиль: современный
        • Управление: двухвентельное
        • Механизм: керамический кран-букса
        • Подводка: G 1/2'
        • Излив: поворотный
        • Длина излива (см): 11,3