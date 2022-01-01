Смеситель Smart Топаз SM140008AA
Арт. X169820453
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Smartsant Смарт Топаз (SM140008AA) - универсальный хромированный смеситель для ванны и душа. Настенная установка. С шумопоглощением.
Преимущества
- Материал: Латунь (хромированная)
- Стиль: современный
- Управление: двухвентельное
- Механизм: керамический кран-букса
- Подводка: G 1/2'
- Излив: поворотный
- Длина излива (см): 11,3