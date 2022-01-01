Смеситель Smart Топаз SM140008AA

Преимущества

Материал: Латунь (хромированная)

Стиль: современный

Управление: двухвентельное

Механизм: керамический кран-букса

Подводка: G 1/2'

Излив: поворотный

Длина излива (см): 11,3

Smartsant Смарт Топаз (SM140008AA) - универсальный хромированный смеситель для ванны и душа. Настенная установка. С шумопоглощением.