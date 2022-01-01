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Смеситель Smart Тренд SM054002AA
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Smart Тренд SM054002AA
    Арт. X169820427
    Смеситель Smart Тренд SM054002AA

      Смеситель Smart Тренд SM054002AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820427

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMART Тренд SM054002AA представляет собой смеситель или сантехнический прибор для монтажа в ванной комнате. Его назначением является регулирование потока воды и получение нужной температуры за счет процесса смешивания горячей и холодной вод. Смеситель направляет поток воды к изливу или душевой лейке. Благодаря пищевой латуни, которая является материалом каждой детали смесителя, контактирующей с водой, а также корпуса, смеситель является безопасным для здоровья и обеспечивается большая устойчивость к внешним повреждениям, а также увеличен срок службы. Смарт-Тренд SM054002AA_R идет совместно со шлангом и лейкой душевой. Смеситель цвета хром.

        Преимущества

        • Однорычажный смеситель 
        • Керамический картридж 40 мм производство Sedal (Испания) 
        • Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды 
        • Покрытие - стойкое хромированное 
        • Излив 350 мм 