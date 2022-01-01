Преимущества

Однорычажный смеситель

Керамический картридж 40 мм производство Sedal (Испания)

Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды

Покрытие - стойкое хромированное

Излив 350 мм

Смеситель SMART Тренд SM054002AA представляет собой смеситель или сантехнический прибор для монтажа в ванной комнате. Его назначением является регулирование потока воды и получение нужной температуры за счет процесса смешивания горячей и холодной вод. Смеситель направляет поток воды к изливу или душевой лейке. Благодаря пищевой латуни, которая является материалом каждой детали смесителя, контактирующей с водой, а также корпуса, смеситель является безопасным для здоровья и обеспечивается большая устойчивость к внешним повреждениям, а также увеличен срок службы. Смарт-Тренд SM054002AA_R идет совместно со шлангом и лейкой душевой. Смеситель цвета хром.