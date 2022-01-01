Смеситель Smart Тренд SM054002AA
Арт. X169820427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель SMART Тренд SM054002AA представляет собой смеситель или сантехнический прибор для монтажа в ванной комнате. Его назначением является регулирование потока воды и получение нужной температуры за счет процесса смешивания горячей и холодной вод. Смеситель направляет поток воды к изливу или душевой лейке. Благодаря пищевой латуни, которая является материалом каждой детали смесителя, контактирующей с водой, а также корпуса, смеситель является безопасным для здоровья и обеспечивается большая устойчивость к внешним повреждениям, а также увеличен срок службы. Смарт-Тренд SM054002AA_R идет совместно со шлангом и лейкой душевой. Смеситель цвета хром.
Преимущества
- Однорычажный смеситель
- Керамический картридж 40 мм производство Sedal (Испания)
- Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды
- Покрытие - стойкое хромированное
- Излив 350 мм