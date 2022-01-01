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Смеситель Smart Тренд SM054003AA
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Smart Тренд SM054003AA
    Арт. X169820426
    Смеситель Smart Тренд SM054003AA

      Смеситель Smart Тренд SM054003AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820426

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SMART Тренд SM054003AA настенный для ванны однорычажный с коротким изливом. Такие смесители имеют компактный, монолитный корпус и отличаются изящным дизайном. Прочное хромированное покрытие защищает корпус от царапин и потускнения. Смеситель оснащен переключателем (дивертором) с ванны на душ. Регулировка температуры и напора воды осуществляется при помощи ручки смесителя. В комплекте душевая лейка на гибком металлическом шланге и держатель для лейки.

        Преимущества

        • Картридж 40 мм производство Sedal (Испания)

        • Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды

        • Стойкое хромированное покрытие смесителей

        • Настольные смесители в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'