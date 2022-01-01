Смеситель SMART Тренд SM054003AA настенный для ванны однорычажный с коротким изливом. Такие смесители имеют компактный, монолитный корпус и отличаются изящным дизайном. Прочное хромированное покрытие защищает корпус от царапин и потускнения. Смеситель оснащен переключателем (дивертором) с ванны на душ. Регулировка температуры и напора воды осуществляется при помощи ручки смесителя. В комплекте душевая лейка на гибком металлическом шланге и держатель для лейки.



Преимущества